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06:42 (мск), источник: РБК

Число жертв стрельбы в Колорадо выросло до десяти человек

В результате стрельбы в американском городе Боулдер в штате Колорадо погибли десять человек, в том числе один полицейский, сообщается в Twitter местной полиции. Погибший офицер, 51-летний Эрик Талли, работавший в полиции с 2010 года, одним из первых прибыл на место.

Источник: AP 2020

В полиции уточнили, что задержанный ранее подозреваемый является предполагаемым стрелком, он ранен. Окружной прокурор Майкл Догерти пообещал сделать все возможное для того, чтобы добиться справедливости.

«Я всем сердцем с жертвами этого инцидента. Я благодарен офицерам, которые отреагировали», — сказал, в свою очередь, шеф полиции Боулдера Марис Херольд. Мотивы стрелка пока неясны.

22 марта неизвестный открыл стрельбу в супермаркете на юге Боулдера. Изначально СМИ сообщали, что жертвами стрелка стали шесть человек, в том числе полицейский. Еще двое офицеров были ранены. Одного подозреваемого задержали. По словам очевидцев, раздалось не менее трех выстрелов.

По данным СМИ, сначала неизвестный открыл огонь на парковке магазина, после чего зашел внутрь. Тело одного из погибших было найдено на стоянке. Там же обнаружен автомобиль с футляром для винтовки. По информации телеканала ABC News, в полицию сообщили о стрельбе на стоянке, а когда туда приехали полицейские, неизвестный начал стрелять по ним.

СМИ сообщали, что позже из здания вывели мужчину в наручниках, он был без рубашки и с окровавленной ногой, однако был ли это стрелявший, неясно.

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