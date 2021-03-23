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07:02 (мск), источник: РБК

Впервые экстрадированный в США гражданин КНДР предстал перед судом

Гражданин КНДР Мун Чхве Мён экстрадирован из Малайзии в США, сообщается на сайте Министерства юстиции. Это первый случай экстрадиции гражданина Северной Кореи в Соединенные Штаты, отметили в американском ведомстве. 55-летний мужчина обвиняется в отмывании денег. Речь идет о сумме более $1,5 млн.

Источник: AP 2020

«Он — первый сотрудник северокорейской разведки и второй в истории сотрудник внешней разведки, который был экстрадирован в Соединенные Штаты за нарушение наших законов», — говорится в сообщении.

Согласно обвинительному заключению и другим судебным материалам, Мун Чхве Мён с апреля 2013 года по ноябрь 2018-го вступил в сговор с другими лицами «с целью тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США».

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Используя подставные компании и банковские счета на вымышленные имена, им удавалось скрывать проведение операций в пользу КНДР. Мун Чхве Мён с сообщниками вынуждал американские банки-корреспонденты проводить транзакции в долларах, в иных случаях они не стали бы этого делать из-за действующих санкций. Его обвиняют в нарушении санкций США и ООН против Пхеньяна. Кроме того, как утверждается, обвиняемый был связан с северокорейской разведкой.

22 ноября гражданин КНДР предстал перед федеральным судом округа Колумбия.

По данным Reuters, суд в Малайзии в декабре 2019 года разрешил экстрадицию гражданина Северной Кореи по запросу Федерального бюро расследований (ФБР). Северокорейский бизнесмен, проживающий в Малайзии, обвинялся в поставках запрещенных предметов роскоши из Сингапура в КНДР и нарушении санкций ООН.

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Пхеньян в ответ объявил о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Это решение власти КНДР сочли «откровенным продуктом антикорейского заговора, созданного из враждебной политики США, направленной на изоляцию и удушение нашей страны, а также проамериканского раболепия со стороны малайзийских властей».

Власти утверждают, что гражданин КНДР занимался «законной внешнеторговой деятельностью».

Северная Корея пригрозила наказанием за последствия, которые повлечет экстрадиция бизнесмена.

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