Впервые экстрадированный в США гражданин КНДР предстал перед судом

«Он — первый сотрудник северокорейской разведки и второй в истории сотрудник внешней разведки, который был экстрадирован в Соединенные Штаты за нарушение наших законов», — говорится в сообщении.
Согласно обвинительному заключению и другим судебным материалам, Мун Чхве Мён с апреля 2013 года по ноябрь 2018-го вступил в сговор с другими лицами «с целью тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США».
Используя подставные компании и банковские счета на вымышленные имена, им удавалось скрывать проведение операций в пользу КНДР. Мун Чхве Мён с сообщниками вынуждал американские банки-корреспонденты проводить транзакции в долларах, в иных случаях они не стали бы этого делать из-за действующих санкций. Его обвиняют в нарушении санкций США и ООН против Пхеньяна. Кроме того, как утверждается, обвиняемый был связан с северокорейской разведкой.
22 ноября гражданин КНДР предстал перед федеральным судом округа Колумбия.
По данным Reuters, суд в Малайзии в декабре 2019 года разрешил экстрадицию гражданина Северной Кореи по запросу Федерального бюро расследований (ФБР). Северокорейский бизнесмен, проживающий в Малайзии, обвинялся в поставках запрещенных предметов роскоши из Сингапура в КНДР и нарушении санкций ООН.
Пхеньян в ответ объявил о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Это решение власти КНДР сочли «откровенным продуктом антикорейского заговора, созданного из враждебной политики США, направленной на изоляцию и удушение нашей страны, а также проамериканского раболепия со стороны малайзийских властей».
Власти утверждают, что гражданин КНДР занимался «законной внешнеторговой деятельностью».
Северная Корея пригрозила наказанием за последствия, которые повлечет экстрадиция бизнесмена.