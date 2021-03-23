09:01 (мск), источник: ТАСС
Выжившая после схода лавины в Хибинах девочка погибла
ТАСС, 23 марта. Девочка 2008 года рождения, объявленная выжившей после схода лавины в Мурманской области, умерла. Об этом журналистам сообщили в
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«От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — сказали в управлении.
Лавина сошла в районе ручья Маннепахк вечером в понедельник. Как сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, под завалом оказались трое подростков, двоих быстро извлекли оттуда, они живы. По данным следственного управления СК РФ, третьего подростка, девочку, объявили погибшей, затем управление уточнило, что с ней проводятся реанимационные мероприятия. После следственное управление сообщало, что реанимация не увенчалась успехом, девочку спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по ст. 283 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Ночью глава региона сообщил, что девочка, которую считали погибшей, жива, но находится в крайне тяжелом состоянии, за ней направили вертолет. Утром следственное управление СК по региону уточнило, что данные разнились
По уточненным данным СК, в организованную туристическую группу из
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