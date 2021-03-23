Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 мартаЗатопление орбитальной станции "Мир", обнаружение Кносского дворца и другие события этого дня
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
26Body Worlds
09:01 (мск), источник: ТАСС

Выжившая после схода лавины в Хибинах девочка погибла

ТАСС, 23 марта. Девочка 2008 года рождения, объявленная выжившей после схода лавины в Мурманской области, умерла. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — сказали в управлении.

Лавина сошла в районе ручья Маннепахк вечером в понедельник. Как сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, под завалом оказались трое подростков, двоих быстро извлекли оттуда, они живы. По данным следственного управления СК РФ, третьего подростка, девочку, объявили погибшей, затем управление уточнило, что с ней проводятся реанимационные мероприятия. После следственное управление сообщало, что реанимация не увенчалась успехом, девочку спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по ст. 283 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ночью глава региона сообщил, что девочка, которую считали погибшей, жива, но находится в крайне тяжелом состоянии, за ней направили вертолет. Утром следственное управление СК по региону уточнило, что данные разнились из-за отсутствия устойчивой телефонной связи.

По уточненным данным СК, в организованную туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых. В Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции, для детей подготовлены места размещения. Для оказания помощи, которая может потребоваться детям, мобилизованы медицинские работники. В спасательных работах задействованы два эшелона спасателей, первая группа специалистов прибыла на место схода лавины.

 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией
Четверть россиян отказались от четырехдневки и новых праздников
Правительство предложило изымать незаконно нажитые финансы
На границе с Китаем возникли заторы из российских поездов
Число жертв стрельбы в Колорадо выросло до десяти человек
ФНС принудительно взыскала в бюджет почти 1 трлн рублей
Завершившего карьеру Хабиба исключили из всех рейтингов UFC
Gnezdo.ru
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
С 1 апреля пенсионеров ждет денежный сюрприз
Почему не надо часто менять моторное масло?
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Жизнь найденной в Москве у тела матери годовалой девочки спас кот
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Горячие темы на Авто
Ждём-с завтра с утречка 315
Звонок --(вечерний )-- 167
А с понедельника... 159
Стоит ли торопиться менять сцепление, если педаль в пол? 141
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Gnezdo.ru
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Прилучный впервые вышел в свет с новой любовницей
Как Серебряков оправдался за измену России?
Почему Киркоров и Пугачёва разошлись на самом деле
Дом
12 гостиных в хрущевках с замечательным дизайном
6 источников шума в квартире, которые вас бесят
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
8 дачных дел, с которыми нужно успеть до конца марта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь