Трое военных погибли в результате инцидента с Ту-22М3 на аэродроме под Калугой

По данным военного ведомства, 23 марта «в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования».
«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — сказали в Минобороны.
При этом по данным источника в медицинских кругах региона, один из членов экипажа выжил.
«Один человек доставлен в лазарет в санчасти в Шайковке», — сказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах региона сообщали, что «три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора».
В военном ведомстве подчеркнули, что «для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России».
В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали. «Жертв среди мирного населения нет», — сообщили в ЕДДС.
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин уточнил ТАСС, что у региональных властей сведений нет. «Пока информация о данном ЧП проверяется. Никаких сведений нет», — сказал он.
Ту-22М — семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.
Предыдущая катастрофа, в которой погиб экипаж самолета, произошла 22 января 2019 года. Тогда при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. В результате трое членов экипажа погибли, один выжил.