Суд арестовал бизнесмена Шпигеля по делу пензенского губернатора Белозерцева

Слушание по вопросу об избрании меры пресечения Шпигелю началось накануне, 22 марта, но было отложено из-за ухудшения состояния бизнесмена и госпитализации. Врачи «скорой» диагностировали у него коллапс сердечной деятельности. На следующий день Шпигеля выписали.
Защита просила отклонить ходатайство следствия, в котором говорилось о том, что Шпигель может скрыться и угрожать участникам судопроизводства. Адвокаты бизнесмена утверждали, что он болен тяжелой формой тромбоэмболии и по состоянию здоровья не может находиться в СИЗО.
Адвокаты просили в случае избрания Шпигелю меры пресечения назначить ему домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд просьбу отклонил.
Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и другим фигурантам уголовного дела накануне было предъявлено официальное обвинение. Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве»). Свою вину подозреваемые не признали.
По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей.
Медицинские учреждения Пензенской области с января по октябрь прошлого года заключили около 300 контрактов с «Биотэком», их общая сумма составляет 700 млн рублей.
В домах и на рабочих местах подозреваемых были проведены обыски. У главы Пензенской области обнаружили почти 500 млн рублей наличных. Также следователи намерены проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.