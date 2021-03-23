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17:14 (мск), источник: Газета.Ру

СК признал сестер Хачатурян потерпевшими по делу о насилии со стороны отца

Следственный комитет России утвердил сестер Хачатурян в статусе потерпевших по делу о сексуальном и психологическом насилии, а также побоях со стороны отца Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов девушек.

Источник: РИА "Новости"

Адвокат Алексей Паршин заявил, что СК направил официальное уведомление о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По его словам, сестры Хачатурян также были ознакомлены с соответствующим постановлением.

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«Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Наши подзащитные официально признаны потерпевшими», — сказал Паршин.

Ранее стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении убитого отца сестер Хачатурян.

28 июля 2018 года сестер Хачатурян задержали, они обвиняются в убийстве отца. На момент преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

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