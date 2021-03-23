Подпольные вакцины и поддельные справки в даркнете: от «Спутника» до AstraZeneca
С января в анонимной части интернета появилось больше тысячи объявлений о продаже вакцин и поддельных справок. Эксперты предупреждают, что подобная покупка может закончиться потерей денег и утечкой персональных данных.
Больше тысячи объявлений о продаже вакцины против Covid-19, поддельных отрицательных тестов на вирус и справок о вакцинации появилось с января в даркнете — анонимной и защищенной от слежки части интернета.
За 500−750 долларов (38−57 тыс. рублей) на черном рынке предлагаются дозы AstraZeneca («оксфордской вакцины»), российского «Спутника V», а также препаратов китайской госкомпании Sinopharm и американской Johnson & Johnson.
За препарат шведско-британской фирмы AstraZeneca просят 500 долларов, за вакцину Johnson & Johnson и российский «Спутник V» — по 600 долларов, а препарат китайской Sinopharm — 750.
«Мы делаем отрицательные тесты на Covid для путешествий за границу и поиска работы. Купи два отрицательных теста и получи третий бесплатно!» — гласит реклама в даркнете.
Исследователи Check Point также обнаружили поддельные документы о вакцинации, в том числе подделку справки из Британии, которая продавалась за 150 долларов (11 тыс. руб). Оплата принимается в биткойнах.
Они связались с продавцом, который попросил у них имена и даты прививки, которые нужно указать в сертификате.
«Вам не о чем беспокоиться… Это наша работа… мы делали [справки] для многих людей, и все было хорошо», — уверял их продавец.
Реклама поддельной справки о прививке
Руководитель направления по поиску уязвимостей фирмы Check Point Одед Вануну рассказал Би-би-си, что в качестве эксперимента его команда заплатила 750 фунтов за дозу китайской вакцины Sinopharm, но до сих пор не получила ее.
Он подозревает, что продавец оказался мошенником, но не исключает, что в даркнете можно купить и реальные препараты.
«Важно, чтобы люди понимали: пытаться купить вакцину, справку о вакцинации или отрицательный тест на Covid-19 неофициальным путем — большой риск. Хакеры хотят украсть ваши деньги, информацию и личные данные», — подчеркнул Вануну.
Check Point призывает страны ввести универсальную систему QR-кодов для справок о прививках, чтобы исключить возможность подделок.
Ряд государств уже ввели цифровые вакцинные паспорта: Греция начала выдавать их еще в январе и договорилась о взаимном признании прививок от Covid-19 с Израилем.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе предложила ввести единый для Евросоюза «цифровой зеленый сертификат» о вакцинации от коронавируса.
В России и Британии также обсуждается идея введение вакцинных паспортов.
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