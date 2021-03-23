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20:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Подпольные вакцины и поддельные справки в даркнете: от «Спутника» до AstraZeneca

С января в анонимной части интернета появилось больше тысячи объявлений о продаже вакцин и поддельных справок. Эксперты предупреждают, что подобная покупка может закончиться потерей денег и утечкой персональных данных.

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Источник: GETTY IMAGES

Больше тысячи объявлений о продаже вакцины против Covid-19, поддельных отрицательных тестов на вирус и справок о вакцинации появилось с января в даркнете — анонимной и защищенной от слежки части интернета.

За 500−750 долларов (38−57 тыс. рублей) на черном рынке предлагаются дозы AstraZeneca («оксфордской вакцины»), российского «Спутника V», а также препаратов китайской госкомпании Sinopharm и американской Johnson & Johnson.

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Би-би-си не нашла подтверждения подлинности вакцин, рекламируемых в даркнете.

Эксперты предупреждают о риске утечки персональных данных и потери денег в результате покупок на этих платформах и отсутствии каких-либо гарантий того, что вы получите реальный препарат.

Исследователи американо-израильской фирмы Check Point в январе заметили в даркнете первые объявления о продаже вакцин.

По их данным, с тех пор число подобных объявлений на форумах хакеров и других площадках резко выросло.

Сейчас их уже больше 1,2 тыс., причем реклама встречается как на английском, так и на русском языке.

Объявления размещают пользователи из США, Британии, Испании, Франции и России — однако это лишь предположительная оценка, своими координатами в даркнете делиться не принято.

Некоторые продавцы обещают доставку на следующий день.

Реклама оксфордской вакцины в даркнете
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За препарат шведско-британской фирмы AstraZeneca просят 500 долларов, за вакцину Johnson & Johnson и российский «Спутник V» — по 600 долларов, а препарат китайской Sinopharm — 750.

«Мы делаем отрицательные тесты на Covid для путешествий за границу и поиска работы. Купи два отрицательных теста и получи третий бесплатно!» — гласит реклама в даркнете.

Исследователи Check Point также обнаружили поддельные документы о вакцинации, в том числе подделку справки из Британии, которая продавалась за 150 долларов (11 тыс. руб). Оплата принимается в биткойнах.

Они связались с продавцом, который попросил у них имена и даты прививки, которые нужно указать в сертификате.

«Вам не о чем беспокоиться… Это наша работа… мы делали [справки] для многих людей, и все было хорошо», — уверял их продавец.

Реклама поддельной справки о прививке

Руководитель направления по поиску уязвимостей фирмы Check Point Одед Вануну рассказал Би-би-си, что в качестве эксперимента его команда заплатила 750 фунтов за дозу китайской вакцины Sinopharm, но до сих пор не получила ее.

Он подозревает, что продавец оказался мошенником, но не исключает, что в даркнете можно купить и реальные препараты.

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«Важно, чтобы люди понимали: пытаться купить вакцину, справку о вакцинации или отрицательный тест на Covid-19 неофициальным путем — большой риск. Хакеры хотят украсть ваши деньги, информацию и личные данные», — подчеркнул Вануну.

Check Point призывает страны ввести универсальную систему QR-кодов для справок о прививках, чтобы исключить возможность подделок.

Ряд государств уже ввели цифровые вакцинные паспорта: Греция начала выдавать их еще в январе и договорилась о взаимном признании прививок от Covid-19 с Израилем.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе предложила ввести единый для Евросоюза «цифровой зеленый сертификат» о вакцинации от коронавируса.

В России и Британии также обсуждается идея введение вакцинных паспортов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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