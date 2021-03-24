11:15 (мск), источник: Life.ru
Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, суда встали в «пробку»
Буксиры уже несколько часов пытаются сдвинуть виновника инцидента.
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На юге Суэцкого канала гигантский контейнеровоз Evergreen сел на мель и полностью перекрыл движение. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Об этом инциденте сообщает британское издание City A.M.
В соцсетях публикуют фото, на которых видно, что судно встало поперёк канала. Его пытаются сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это не очень получается. Контейнеровоз направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Другие суда вынуждены стоять в «пробке», которая по масштабу не идёт в сравнение ни с какими автомобильными. Очередь перед каналом растянулась на многие километры водной глади.