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11:15 (мск), источник: Life.ru

Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, суда встали в «пробку»

Буксиры уже несколько часов пытаются сдвинуть виновника инцидента.

Источник: AFP 2020

На юге Суэцкого канала гигантский контейнеровоз Evergreen сел на мель и полностью перекрыл движение. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Об этом инциденте сообщает британское издание City A.M.

В соцсетях публикуют фото, на которых видно, что судно встало поперёк канала. Его пытаются сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это не очень получается. Контейнеровоз направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Другие суда вынуждены стоять в «пробке», которая по масштабу не идёт в сравнение ни с какими автомобильными. Очередь перед каналом растянулась на многие километры водной глади.

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