Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 мартаВсемирный день борьбы против туберкулеза, убийство российского императора Павла I, присвоение названия Плутону и другие события
Фоторепортажи
26Body Worlds
38Юбилей Михаила Горбачева
08:37 (мск), источник: Ведомости

Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел в Москве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ в Москве, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», — подчеркнули в СКР.

Читайте также
СПЧ призвал дать правовую оценку «выставке трупов» на ВДНХ

Петренко отметила, что, по мнению общественников, выставка «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих». В интернете распространяется петиция с требованием закрыть выставку, добавили в ведомстве.

Ранее с критикой в адрес выставки выступили партия «Коммунисты России», РПЦ и глава СПЧ Валерий Фадеев. На требование закрыть выставку ее организаторы ответили, что она является частной и проходит в павильоне, который арендатор вправе использовать под любые мероприятия, писали «РИА Новости».

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. На сайте выставки говорится, что все ее экспонаты — реальные тела, пожертвованные ей их донорами. Тела были обработаны по правилам пластинации — процесс обработки, который помогает сохранить правильный внешний вид внутренних органов тела. С 1980 г. более 19 тыс. человек пожертвовали выставке свои тела. Выставка помогает понять структуру тела и взаимодействие отдельных его систем и органов, говорится на сайте.

Также указано, что выставка прошла этическую экспертизу: перед проведением экспозиции в США в 2004 г. и 2017 г. комитет, состоящий из богословов, специалистов по этике и медицинских экспертов, ознакомился с ее содержанием и подписал «Этическое обозрение».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Искусственному интеллекту добавят совести
За приоритеты углю расплачиваются РЖД и остальные отрасли
Зеленский подписал указ о санкциях против российских граждан
Умер актер Джордж Сигал
Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от COVID-19
Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль
Джо Байден призвал запретить в США штурмовые винтовки
Блинкен обсудил с европейцами действия в отношении РФ и Китая
Gnezdo.ru
Почему не надо часто менять моторное масло?
Как избежать штрафа за пешехода? Рабочий способ
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Кино
Ефремов и Старшенбаум играют мужа и жену: кадры со съемок Актеры снимаются в новом фильме «Здоровый человек»
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
Жесткий фильм про войну: только для взрослых
Помните Фросю Бурлакову? Это интересно
Поведение дочки Пугачевой вызвало 1000 вопросов
Новости партнеров
Инцидент в ТЦ заставил задуматься о безопасности детей
Мясников заболел и дал совет россиянам
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь