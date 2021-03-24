Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел в Москве

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», — подчеркнули в СКР.
Петренко отметила, что, по мнению общественников, выставка «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих». В интернете распространяется петиция с требованием закрыть выставку, добавили в ведомстве.
Ранее с критикой в адрес выставки выступили партия «Коммунисты России», РПЦ и глава СПЧ Валерий Фадеев. На требование закрыть выставку ее организаторы ответили, что она является частной и проходит в павильоне, который арендатор вправе использовать под любые мероприятия, писали «РИА Новости».
Выставка «Мир тела» открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. На сайте выставки говорится, что все ее экспонаты — реальные тела, пожертвованные ей их донорами. Тела были обработаны по правилам пластинации — процесс обработки, который помогает сохранить правильный внешний вид внутренних органов тела. С 1980 г. более 19 тыс. человек пожертвовали выставке свои тела. Выставка помогает понять структуру тела и взаимодействие отдельных его систем и органов, говорится на сайте.
Также указано, что выставка прошла этическую экспертизу: перед проведением экспозиции в США в 2004 г. и 2017 г. комитет, состоящий из богословов, специалистов по этике и медицинских экспертов, ознакомился с ее содержанием и подписал «Этическое обозрение».