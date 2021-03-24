Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 мартаВсемирный день борьбы против туберкулеза, убийство российского императора Павла I, присвоение названия Плутону и другие события
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
38Юбилей Михаила Горбачева
15:05 (мск), источник: Life.ru

Контрабандисты поразили хитростью даже полицию, придумав, как спрятать золото на голове — видео

Как только не изворачиваются преступники, чтобы безопасно перевозить контрабанду, но этим курьерам всё равно удалось выделиться. Благо от руки правосудия их это не уберегло.

Во время загрузки произошла ошибка.

В аэропорту Ченнаи на юге Индии служба безопасности задержала двух мужчин, когда они пытались пронести контрабанду… под париками. Только зоркий глаз сотрудника аэропорта помог заметить преступников «по странным причёскам».

Новость
Мужчина пытался перевезти 74 хамелеона в носках

При досмотре полиция моментально нашла пакеты с наличными и 698 граммами золота в виде пасты — так его практически невозможно отследить даже с помощью металлодетекторов.

И хоть преступников поймали, нужно признать — маскировка просто гениальная. Готовясь к операции, контрабандисты сбрили на макушке волосы. После этого оставалось только приклеить чёрные пакеты с запрещённым содержимым и запечатать всё париком. Полиция тут же выяснила личности курьеров. Ими оказались Магроб Акбарали и Зубайр Хасан Рафиютин. Они прилетели в Индию самолётом из Дубая. Сразу после осмотра их арестовали.

Контрабандистов поймали 21 марта. По данным воздушной таможни, они изъяли золото и иностранную валюту на сумму в общей сложности 382 943 доллара (29,5 млн рублей). Также сообщается, что в одном только аэропорту Ченнаи за последние несколько дней сотрудники службы безопасности изъяли порядка 5,5 кг золота у пассажиров, прилетающих из стран Персидского залива или улетающих туда, пишет Mirror.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Теперь он должен играть за моего сына": Мать погибшего хоккеиста "Динамо"
Тёмные лошадки Шевченко и последние приключения Лёва: какие матчи стоит по
Госдума приняла закон о президентских сроках
Хабиб высказался о Моргенштерне и призвал «чистить грязь»
Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил»
Иностранцы отказались от 500 земельных участков в Крыму
Выбраны лучшие черно-белые снимки (фото)
Житель Твери три месяца не забирает выигрыш в 335 млн рублей
Здоровье
«Корявая рука коронавируса»: Ургант рассказал о лечении Ощущения, по его словам, «мерзкие».
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Леонардо Ди Каприо публично обратился к Байдену
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Авто
Гонщики устроили дрифт со взрывом на военном полигоне (видео) В зрелищном ролике в стиле Кена Блока приняли участие Ford Mustang и багги
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Популярные темы на «Детях»
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 380
Шестой барон 218
Миниотпуск 133
Об одной книжке 123
Новости партнеров
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Как ведут себя кошки, когда чувствуют у хозяина рак
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь