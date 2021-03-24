Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
38Юбилей Михаила Горбачева
16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: свидетель по делу Голунова полковник Щиров покинул Россию

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров, проходящий свидетелем по делу журналиста Ивана Голунова, уехал из России, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Пятеро бывших подчиненных Андрея Щирова проходят обвиняемыми по делу о задержании Ивана Голунова летом 2019 года. По данным следствия, полицейские подбросили наркотики журналисту, чтобы незаконно привлечь его к ответственности.

Источник: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

По словам источника «Интерфакса», Андрей Щиров переехал «в одну из европейских стран» — предположительно, в Черногорию. Как уточнил собеседник агентства, Щирова должны были допросить в Мосгорсуде, но ему не сумели вручить повестку, так как он покинул Россию.

Читайте также
Голунов на допросе рассказал подробности избиения полицейскими при задержании

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин написал в Telegram-канале, что «на днях» защита бывших полицейских сообщила, что Андрей Щиров «не отвечает на их звонки с целью вызова для допроса в суде». Аналогичную информацию привел источник ТАСС, который добавил, что экс-полицейский «покинул территорию РФ и находится за границей».

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года, при нем нашли наркотики. Полицейские утверждали, что обнаружили их при личном обыске и в его квартире. Впоследствии с журналиста сняли все обвинения. В отношении пяти полицейских позднее возбудили дело о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств (ст. 286, ст. 228 и ст. 303 УК РФ), журналиста признали потерпевшим. Близкий к следствию источник «Ъ» сообщал, что Андрея Щирова также продолжают проверять на причастность к незаконному преследованию, но улик в его отношении недостаточно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Дело Шамсутдинова получило продолжение
Как на совещании у Путина умножались вакцины и сущности
Госдума приняла закон о президентских сроках
Путин отменил возрастные ограничения для некоторых чиновников
Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил»
Белоголовый сип умер в Московском зоопарке из-за перчатки гостя
Выбраны лучшие черно-белые снимки (фото)
Блокировка Суэцкого канала может вызвать сбой поставок нефти
Здоровье
«Корявая рука коронавируса»: Ургант рассказал о лечении Ощущения, по его словам, «мерзкие».
Авто
Отзывы владельцев: Audi Q3 или Volkswagen Tiguan Автомобили, построенные на одной платформе, всегда сравнивают с особым пристрастием. Это и понятно — хочется и сэкономить, и в комфорте не потерять. Сегодня — как раз такой случай: на арене если не близнецы, то, по крайней мере, очень близкие родственники
Кино
Мария Аронова стала ведущей нового шоу на «Первом» В передаче профессиональные доктора и сразятся с «диванными экспертами», интересующимися медициной
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
5 признаков, что у вас в роду были дворяне
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
10 бездарнейших актрис российского кинематографа
Евнух из «Великолепного века» в реальной жизни
Леди
Секрет диеты: как 25-летней Анастасии Решетовой удалось похудеть Пока бывший Анастасии ищет счастье на шоу «Холостяк»...
Дом
Как обновить столешницу на кухне своими руками
4 функциональные идеи дизайна обычного балкона
Балкон и лоджия: какие табу есть в их обустройстве
6 идей из интерьеров скандинавских кухонь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь