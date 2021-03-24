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18:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Чечни назвал «сказками» слова бывшего бойца полка Кадырова о казнях

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, который рассказал «Новой газете» о внесудебных казнях, выдумал историю для получения убежища в Европе.

Источник: РИА "Новости"

«Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию, и чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его “показаний”. Затем приехал в Питер, там он знал всех наркоманов, влез в долги, на нем и так были огромные суммы невыплаченных кредитов. В Питере его нашли, и он придумал сказки: этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли», — сказал Рамзан Кадыров во время совещания в МВД по Чечне (цитата по «РИА Новости»).

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Напомним, 15 марта «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка имени Кадырова Сулейманом Гезмахамаевым, в котором он рассказал, что был участником внесудебных расправ в Чечне. После этого служащие полка записали обращение к Владимиру Путину. Они попросили президента «обратить внимание» на действия журналистов «Новой газеты», которых назвали иностранными агентами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обращение полка направлено не по адресу. По его словам, если авторы обращения считают, что материалы содержат клевету или нарушают честь и достоинство, то нужно идти в суд. Рамзан Кадыров выразил недовольство советом Дмитрия Пескова. Глава Чечни назвал сотрудников газеты «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами». Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил, что представители газеты могут обратиться в суд из-за слов Рамзана Кадырова.

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