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10:55 (мск), источник: Газета.Ру

Генпрокуратура описала среднестатистического преступника в России

В Генпрокуратуре описали портрет среднестатистического преступника в России. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Так, согласно усредненному социальному портрету нарушителя закона, преступником в 53,9% случаев от общего числа осужденных оказывался мужчина в возрасте от 30 до 49 лет.

Среднестатистический преступник имеет свидетельство об окончании начального, основного общего или среднего профессионального образования. Кроме того, он не обладает постоянным источником дохода.

При этом, по данным статистики, 93,3% преступлений в стране совершались российскими гражданами.

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