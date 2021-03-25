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11:05 (мск), источник: Российская газета

ФСБ задержала напавшего на 6-ю роту псковских десантников боевика

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали в Москве уроженца Чечни Германа Арбинина. Его подозревают в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех членов банд Басаева и Хаттаба, принимавших участие в боестолкновении с военнослужащими 6 роты Псковской дивизии ВДВ, рассказали корреспонденту «РГ» в Центре общественных связей ФСБ России.

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В результате боя, который шел с 29 февраля по 1 марта 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни, погибло 84 десантника.

Как подчеркнули в ЦОС, в ходе работы ФСБ совместно с СК России, была сформирована неопровержимая доказательная база участия в этом преступлении уроженца Чеченской Республики Арбинина Германа, не понесшего за это уголовного наказания. В спецслужбе отметили, что продолжается розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, которые избежали уголовной ответственности.

Иван Егоров

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