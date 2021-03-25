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14:57 (мск), источник: ТАСС

Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено

Это связано с проведением операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза.

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8
фотографий
8
фотографий

КАИР, 25 марта. /ТАСС/. Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза. Об этом сообщил в четверг официальный представитель администрации канала Джордж Сафуат.

«Временно полностью приостановлено движение по каналу», — говорится в его заявлении.

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Днем ранее с севера на юг по старому руслу канала прошли 13 судов. С юга на север движение остановлено со вторника, когда контейнеровоз компании Ever Given заблокировал проход по каналу, и к настоящему моменту «пробка» из судов растянулась почти до Индии.

Как сообщил ТАСС источник в администрации канала, к операции по снятию судна с мели привлечены специалисты нидерландской компании Boskalis, оказывающей услуги в сфере строительства и содержания морской инфраструктуры. Именно эта компания в 2014—2015 годах осуществляла дноуглубительные работы при прокладке нового русла канала.

«Прибытие группы экспертов ожидается сегодня утром, — рассказал собеседник агентства. — По их первоначальной оценке, операция по снятию судна с мели может занять несколько дней».

Заблокированный канал

Во вторник утром в условиях сильной песчаной бури следовавший под панамским флагом один из крупнейших в мире контейнеровозов компании Ever Given сел на мель, его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой — в другой. В результате судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. Восемь буксиров пытались разблокировать новое русло водной артерии, чтобы развернуть судно и снять его с мели. За прошедшие двое суток это удалось сделать лишь частично.

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