Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с шестью странами, в том числе с Германией

Кроме того, будут снова запущены перелёты из Узбекистана, Таджикистана, Венесуэлы, Сирии и Шри-Ланки, а число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ увеличат.
Возобновляемые с 1 апреля авиарейсы:
С того же дня — 1 апреля — перелёты за границу возобновятся из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
А вот с Великобританией российские власти на днях продлили приостановку авиасообщения до середины апреля. Всему виной — нестабильная эпидемиологическая обстановка в Соединённом королевстве. Впервые авиасообщение между странами было приостановлено в полночь 22 декабря 2020 года из-за мутировавшего штамма коронавируса. После этого ограничения несколько раз продлевались.