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17:13 (мск), источник: Life.ru

Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с шестью странами, в том числе с Германией

Регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Германией будет возобновлено с 1 апреля, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории РФ.

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Кроме того, будут снова запущены перелёты из Узбекистана, Таджикистана, Венесуэлы, Сирии и Шри-Ланки, а число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ увеличат.

Возобновляемые с 1 апреля авиарейсы:

  • Франкфурт — Москва — Франкфурт (5 раз в неделю)
  • Франкфурт — Петербург — Франкфурт (3 раза в неделю)
  • Москва — Берлин — Москва (5 раз в неделю)
  • Москва — Франкфурт — Москва (3 раза в неделю)
  • Москва — Душанбе (1 раз в неделю)
  • Москва — Ташкент (1 раз в неделю)
  • Москва — Каракас (2 раза в неделю)
  • Москва — Дамаск (1 раз в неделю)
  • Москва — Коломбо (1 раз в неделю)

С того же дня — 1 апреля — перелёты за границу возобновятся из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

А вот с Великобританией российские власти на днях продлили приостановку авиасообщения до середины апреля. Всему виной — нестабильная эпидемиологическая обстановка в Соединённом королевстве. Впервые авиасообщение между странами было приостановлено в полночь 22 декабря 2020 года из-за мутировавшего штамма коронавируса. После этого ограничения несколько раз продлевались.

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Марина Калегина

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