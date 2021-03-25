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18:23 (мск), источник: ТАСС

Адвокат заявила об ухудшении здоровья Навального в колонии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Здоровье Алексея Навального в колонии значительно ухудшилось, он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Здоровье Навального ухудшилось около четырех недель назад, но по его указанию мы не озвучивали эту информацию. Сейчас же стало ясно, что ситуация усугубляется, он не получает должного лечения, ему даже не поставлен диагноз», — сказала Михайлова.

По словам адвоката, Навальный испытывает сильные боли в спине и не может наступать на ногу, которая болит и частично потеряла чувствительность. «Защита подавала ходатайства об осмотре нашим врачом, но до сих пор ответа от руководства колонии нет. При этом вчера Навальный был доставлен в гражданскую больницу, где ему сделали МРТ, однако результатов анализа и диагноза не сообщили», — рассказала защитник, добавив, что Навальный в качестве лечения получает обезболивающие таблетки и мазь. «У защиты есть серьезная обеспокоенность за здоровье Навального», — заключила адвокат.

Как сообщили в четверг в пресс-службе регионального УФСИН, накануне Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.

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