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19:56 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Иран нанес ракетный удар по израильскому грузовому судну в Аравийском море

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 марта. /ТАСС/. Принадлежащее базирующейся в Хайфе израильской компании XT Management грузовое судно получило повреждения в четверг в Аравийском море в результате попадания в него иранской ракеты, экипаж не пострадал. С таким утверждением выступил 12-й канал израильского телевидения.

По его информации, судно направлялось из Танзании в Индию и смогло продолжить движение после атаки. Оценка ущерба будет произведена в порту прибытия. Телеканал сообщает, что об инциденте были проинформированы владелец судна и силы безопасности Израиля, которые изучают степень серьезности инцидента.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на принадлежащее еврейскому государству судно Helios Ray в Оманском заливе в конце февраля 2021 года. МИД Ирана категорически отверг претензии Израиля.

26 февраля Морская торговая организация Соединенного Королевства проинформировала о взрыве на судне у побережья Оманского залива, никто не пострадал. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Dryad Global, занимающуюся вопросами обеспечения безопасности на море, сообщило, что речь идет о судне Helios Ray, которое направлялось в Сингапур из порта Даммам в Саудовской Аравии. По данным агентства, это судно принадлежит компании из Тель-Авива и используется для перевозки автотранспортных средств.

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