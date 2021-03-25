СМИ: Иран нанес ракетный удар по израильскому грузовому судну в Аравийском море

19:56 (мск), источник: ТАСС
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По его информации, судно направлялось из Танзании в Индию и смогло продолжить движение после атаки. Оценка ущерба будет произведена в порту прибытия. Телеканал сообщает, что об инциденте были проинформированы владелец судна и силы безопасности Израиля, которые изучают степень серьезности инцидента.
Ранее
26 февраля Морская торговая организация Соединенного Королевства проинформировала о взрыве на судне у побережья Оманского залива, никто не пострадал. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Dryad Global, занимающуюся вопросами обеспечения безопасности на море, сообщило, что речь идет о судне Helios Ray, которое направлялось в Сингапур из порта Даммам в Саудовской Аравии. По данным агентства, это судно принадлежит компании из