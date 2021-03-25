22:46 (мск), источник: ТАСС
В Калининградской области разбился вертолет МЧС
Машина упала в акваторию Куршского залива. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек.
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ТАСС, 25 марта. Вертолет упал в акваторию Куршского залива Калининградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Подтверждаем ЧП, вертолет упал в акваторию Куршского залива», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек.
Собеседник агентства также добавил, что борт принадлежал МЧС РФ.
«Разбившийся вертолет Ка-32 был ведомственным МЧС России. Предварительно, он выполнял тренировочный полет», — сказал он.
По данным источника, среди возможных причин крушения рассматриваются ошибка экипажа и техническая неисправность. Он также подчеркнул, что все версии будут рассмотрены в ходе расследования.
Информацию о крушении подтвердили в СК РФ.
«Организовываем выезд, предварительно, произошло крушение вертолета в акваторию залива. Информация о пострадавших и погибших уточняется», — сказали в ведомстве.
В МЧС России сообщили, что удалось спасти двух человек. Судьба еще одного неизвестна.
«При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от города Полесск», — сказали в ведомстве.
По данным синоптиков, сейчас в Калининградской области плюс 6 градусов, пасмурно. Ветер западных направлений с порывами до 4 м/с. Температура воды не более плюс 4 градусов.