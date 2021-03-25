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22:46 (мск), источник: ТАСС

В Калининградской области разбился вертолет МЧС

Машина упала в акваторию Куршского залива. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек.

ТАСС, 25 марта. Вертолет упал в акваторию Куршского залива Калининградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Подтверждаем ЧП, вертолет упал в акваторию Куршского залива», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек.

Собеседник агентства также добавил, что борт принадлежал МЧС РФ.

«Разбившийся вертолет Ка-32 был ведомственным МЧС России. Предварительно, он выполнял тренировочный полет», — сказал он.

По данным источника, среди возможных причин крушения рассматриваются ошибка экипажа и техническая неисправность. Он также подчеркнул, что все версии будут рассмотрены в ходе расследования.

Информацию о крушении подтвердили в СК РФ.

«Организовываем выезд, предварительно, произошло крушение вертолета в акваторию залива. Информация о пострадавших и погибших уточняется», — сказали в ведомстве.

В МЧС России сообщили, что удалось спасти двух человек. Судьба еще одного неизвестна.

«При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от города Полесск», — сказали в ведомстве.

По данным синоптиков, сейчас в Калининградской области плюс 6 градусов, пасмурно. Ветер западных направлений с порывами до 4 м/с. Температура воды не более плюс 4 градусов.

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