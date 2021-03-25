Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 мартаДень работника культуры в России, основание Венеции и другие события
Фоторепортажи
11Барселона во время гражданской войны в Испании
10Взрыв в жилом доме в Химках
22:55 (мск), источник: ТАСС

Британцы потеряли в 2020 году из-за кибермошенников $655 млн

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Британцы потеряли в 2020 году вследствие все более изощренных действий кибермошенников £479 млн ($655,8 млн), на 5% больше, чем в предыдущем. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на данные UK Finance — торговой ассоциации сектора банковских и финансовых услуг Великобритании.

Источник: AP 2020

Значительно выросло количество операций мошенников, которые выдавали себя за представителей доверенных организаций. Используя страхи, связанные с пандемией коронавируса, киберпреступники направляли тексты, электронные письма со ссылками на фейковые сайты, якобы ответственные за вакцинацию или сбор штрафов за нарушение карантина. Таким образом они получали все необходимые им личные данные.

Рост онлайн-покупок побудил преступников направлять потенциальным покупателям фейковые сообщения о якобы не полученных ими отправлениях и представляться поставщиками программного обеспечения британцам, работающим на дому. Согласно информации UK Finance, в прошлом году значительно выросли размеры мошенничества с криптовалютой. При этом некоторых из жертв убедили значительно увеличить суммы инвестиций в цифровые деньги, направив им «прибыли» от первоначальных капиталовложений. В целом же потери вследствие инвестиционного мошенничества превысили £135 млн ($184,8 млн).

Читайте также
«Сбер» впервые за четыре года возглавил рейтинг надежных банков Forbes

«Мы наблюдаем тревожный рост онлайн-мошенничества и киберпреступлений с использованием технологий, которым удается обходить современные системы безопасности банков и нацеливаться непосредственно на свои жертвы, заставляя их расставаться с деньгами или личной информацией», — заявила управляющий директор по экономическим преступлениям в UK Finance Кэти Воробец.

Предстоящий законопроект об обеспечении безопасности в интернете должен, по ее словам, гарантировать принятие онлайн-платформами мер для защиты клиентов путем удаления мошеннической рекламы в поисковых системах, поддельных профилей на сайтах онлайн-знакомств и борьбы с мошенническим контентом в социальных сетях.

В прошлом году британские правоохранительные органы заблокировали более 700 учетных записей в социальных сетях, связанных с финансовым мошенничеством, из которых более 250 принадлежали преступникам, вербующим «денежных курьеров» для отмывания преступных доходов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Байден объявил о решении баллотироваться на второй срок
Вертолет упал в акваторию Куршского залива
Олимпийского чемпиона ввели в кому после падения на этапе КМ
СМИ: Иран нанес ракетный удар по израильскому судну
Зеленский утвердил стратегию для «возвращения» Крыма
Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с шестью странами
Рогозин показал на фото заблокированный Суэцкий канал
Gnezdo.ru
Почему не надо часто менять моторное масло?
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Коронавирус в Москве: у Собянина плохие новости
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Отдых с трехлеткой на югах России 171
что лучше? 155
коты, бабки и масоны 122
Посоветуйте магазины одежды 99
Леди
Секрет диеты: как 25-летней Анастасии Решетовой удалось похудеть Пока бывший Анастасии ищет счастье на шоу «Холостяк»...
Новости партнеров
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Онколог назвал симптомы четырех стадий рака: что должно насторожить
У кого из россиян пропадут все сбережения в 2021-м
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь