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00:11 (мск), источник: ТАСС

В Белоруссии в ходе несанкционированных акций задержали более 200 человек

МИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в ходе несанкционированных акций в четверг более 200 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек. По каждому факту правоохранители проведут проверки. Мы разберемся в каждой ситуации», — отметила пресс-секретарь МВД.

Официальный представитель ведомства заявила, что «анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись».

«В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой», — уточнила Чемоданова.

В частности, по ее информации, незначительная протестная активность отмечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах столицы. Представитель МВД отметила, что, «несмотря на неоднократные предупреждения со стороны милиции о недопустимости противоправных действий, отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия».

Пресс-секретарь проинформировала, что во Фрунзенском районе Минска военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики. Кроме того, по данным МВД, сотрудниками ГАИ выявлено 43 транспортных средства, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами. По всем фактам начат административный процесс.

«11 автомобилей, идентификационные данные которых вызвали сомнения в подлинности, помещены на стоянки в территориальные органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — отметила пресс-секретарь МВД Белоруссии.

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