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06:20 (мск), источник: Известия

Саудовская Аравия заявила об атаке хуситов на нефтехранилище в Джизане

Нефтяной терминал в саудовском городе Джизан загорелся в результате попадания снаряда, предположительно, выпущенного повстанцами-хуситами, передает Saudi Press Agency.

Источник: Известия

По словам представителя саудовского министерства энергетики, боеприпас упал на объект в четверг, 25 марта, около 21:00 (совпадает с мск). В результате возник пожар в одном из резервуаров терминала, никто не пострадал.

В заявлении говорится, что Саудовская Аравия решительно осуждает «трусливую атаку» против жизненно важных объектов инфраструктуры.
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Ранее, 19 марта, заминированные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод саудовской госкомпании Saudi Aramco в Эр-Рияде.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которые достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.

16 февраля США исключили хуситов из списка террористических группировок. Решение связали с тяжелой гуманитарной ситуацией в Йемене. В Госдепе США подчеркивали, что лидеры хуситов останутся под санкциями, введенными в связи с действиями, угрожающими безопасности и стабильности Йемена. Россия приветствовала решение американских властей.

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