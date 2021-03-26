06:20 (мск), источник: Известия
Саудовская Аравия заявила об атаке хуситов на нефтехранилище в Джизане
Нефтяной терминал в саудовском городе Джизан загорелся в результате попадания снаряда, предположительно, выпущенного
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По словам представителя саудовского министерства энергетики, боеприпас упал на объект в четверг, 25 марта, около 21:00 (совпадает с мск). В результате возник пожар в одном из резервуаров терминала, никто не пострадал.
Ранее, 19 марта, заминированные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод саудовской госкомпании Saudi Aramco в
С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которые достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.
16 февраля США исключили хуситов из списка террористических группировок. Решение связали с тяжелой гуманитарной ситуацией в Йемене. В Госдепе США подчеркивали, что лидеры хуситов останутся под санкциями, введенными в связи с действиями, угрожающими безопасности и стабильности Йемена. Россия приветствовала решение американских властей.