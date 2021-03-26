10:17 (мск), источник: ТАСС
Экс-участник группы «Звуки Му» Александр Липницкий погиб в Подмосковье
Музыкант провалился под лед, катаясь по реке на лыжах.
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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Музыкант Александр Липницкий, бывший участник группы «Звуки Му» утонул, провалившись под лед при катании на лыжах в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«В четверг мужчина, катаясь по льду
Александр Липницкий — музыкант, бывший участник группы «Звуки Му», музыкальный журналист и критик.