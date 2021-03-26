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10:17 (мск), источник: ТАСС

Экс-участник группы «Звуки Му» Александр Липницкий погиб в Подмосковье

Музыкант провалился под лед, катаясь по реке на лыжах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Музыкант Александр Липницкий, бывший участник группы «Звуки Му» утонул, провалившись под лед при катании на лыжах в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В четверг мужчина, катаясь по льду Москва-реки на лыжах, провалился под лед и утонул. Погибший — музыкант Александр Липницкий», — сказал собеседник агентства.

Александр Липницкий — музыкант, бывший участник группы «Звуки Му», музыкальный журналист и критик.

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