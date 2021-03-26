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11:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Эвер Гивен»: вокруг контейнеровоза в Суэцком канале начали углублять дно

Вокруг 400-метрового контейнеровоза «Эвер Гивен», который сел на мель в Суэцом канале и перегородил дорогу другим судам, начали углублять дно. Вчерашняя попытка снять контейнеровоз с мели провалилась.

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Работы по углублению дна по периметру контейнеровоза проводят два земснаряда, говорится на сайте управления Суэцкого канала.

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В работах также принимают участие экскаваторы, которые удаляют песок со стороны передней части контейнеровоза, а также девять буксиров.

Накануне голландская компания Smit Salvage, которая поднимала затонувшие итальянский круизный лайнер «Коста Конкордия» и российскую атомную подлодку «Курск», а сейчас вместе с другими аварийно-спасательными службами пытается сдвинуть с места контейнеровоз, высоко оценила меры, принятые властями Суэцкого канала для урегулирования ситуации, говорится на сайте управления.

Об этом представители голландской компании заявили во время встречи с Комитетом по кризисным ситуациям управления. На ней представители комитета выдвинули предполагаемые сценарии, как спустить судно на воду, в том числе возможность проведения дноуглубительных работ.

Как стало известно, попытка снять судно с мели, предпринятая в четверг, провалилась. Операция по спуску контейнеровоза на воду может занять дни или даже недели.

Контейнеровоз «Эвер Гивен» перегородил Суэцкий канал 23 марта, в результате чего образовалась огромная пробка из других судов. На данный момент по обе стороны канала скопились около 150 судов.

По Суэцкому каналу проходит 12% мировых грузоперевозок. Альтернативный маршрут, вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, может занимать у судов на две недели дольше.

Владелец контейнеровоза, японская фирма Shoei Kinsen, накануне принесла извинения за урон глобальным грузоперевозкам, нанесенный ситуацией.

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"Эвер Гивен": вокруг контейнеровоза в Суэцком канале начали углублять дно
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