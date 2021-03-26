Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
15:06 (мск), источник: ТАСС

В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов

КАИР, 26 марта. /ТАСС/. 32 человека погибли и по меньшей мере 66 пострадали в пятницу в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики.

Инцидент произошел в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате столкновения три вагона перевернулись. По данным Минздрава, на место происшествия были направлены 36 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в близлежащие больницы.

Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта Камель аль-Вазир — задержать машинистов двух поездов.

Создана специальная комиссия следователей, работу которой под личный контроль взял премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Из-за аварии полностью остановлено движение поездов в южном направлении.

Из-за неудовлетворительного состояния египетских железных дорог, изношенности подвижного состава, устарелых и требующих замены систем контроля за движением поездов, а также нередко человеческого фактора аварии на железнодорожном транспорте происходят практически каждую неделю, однако в большинстве случаев они обходятся без жертв и пострадавших.

Одна из наиболее страшных произошла в провинции Асьют в 2012 году. Пассажирский поезд на полном ходу протаранил школьный автобус с детьми в возрасте от четырех до 11 лет, которые рано утром ехали на экскурсию. Тогда погибли 50 человек. 11 августа 2017 года направлявшийся из Каира в Александрию пассажирский состав на полном ходу врезался в окрестностях северной столицы в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. В результате тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов. Погибли 43 человека, 236 человек пострадали.

 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
В Кремле ответили на слова Макрона о «вакцинной войне»
Посол Италии попросил отменить ограничения на пармезан в России
МВД предложило изменить российский паспорт
Музыкант Александр Липницкий погиб в Подмосковье
Пробка в Суэцком канале стала мемом (фото)
В Исландии на берег вынесло огромные «бриллианты» (фото)
Hi-Tech
КНДР испытала новую ракету. Что известно Фрагменты упали в Японское море
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 257
Как вы думаете? 143
Племянник 95
Не выделила в квартире доли детям - мошенница ??? 94
Леди
Ольга Орлова впервые показала фото с таинственным возлюбленным Звезда оберегает избранника от публики
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь