Der Spiegel: Германия подозревает спецслужбы России в кибератаке на депутатов

Атаку якобы совершила группа хакеров Ghostwriter. Они рассылали по электронной почте фишинговые письма. Неизвестно, привела ли атака к утечке данных. Кибернападению подверглись в основном политики из правящей коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии. По информации издания, атаке коснулась также политических активистов в Гамбурге и Бремене.
Под ограничения попали 85-й главный центр специальных служб и два россиянина — Дмитрий Бадин и Игорь Костюков. Россию обвиняли в нарушении работы Бундестага в течение нескольких дней и во взломе аккаунтов нескольких депутатов, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Россия назвала обвинения провокацией и предлогом для введения санкций. Москва в ответ запретила въезд руководителям спецслужб ФРГ.