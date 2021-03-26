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20:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Der Spiegel: Германия подозревает спецслужбы России в кибератаке на депутатов

В Германии семь депутатов Бундестага и 31 депутат земельных парламентов подверглись атаке хакеров, сообщил Der Spiegel. Службы безопасности ФРГ подозревают в нападении «российскую спецслужбу ГРУ», утверждает издание.

Источник: Reuters

Атаку якобы совершила группа хакеров Ghostwriter. Они рассылали по электронной почте фишинговые письма. Неизвестно, привела ли атака к утечке данных. Кибернападению подверглись в основном политики из правящей коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии. По информации издания, атаке коснулась также политических активистов в Гамбурге и Бремене.

ЕС и Великобритания в октябре 2020 года ввели санкции против России по обвинениям в кибератаке на Бундестаг в 2015 году.

Под ограничения попали 85-й главный центр специальных служб и два россиянина — Дмитрий Бадин и Игорь Костюков. Россию обвиняли в нарушении работы Бундестага в течение нескольких дней и во взломе аккаунтов нескольких депутатов, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Россия назвала обвинения провокацией и предлогом для введения санкций. Москва в ответ запретила въезд руководителям спецслужб ФРГ.

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