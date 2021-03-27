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09:45 (мск), источник: Фонтанка

На набережной Мойки «Субару» пробил ограждение и улетел в воду. Водителя спасли

Автомобиль с пьяным водителем снова упал в реку в Петербурге.

Спасательная операция развернулась в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 26 марта. Из ледяной воды доставали водителя, который вместе с машиной оказался в Мойке.

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС, авария произошла на пересечении Английского проспекта и набережной Мойки за несколько минут до девяти часов вечера. Автомобиль пробил ограждение и упал в воду. «Подразделения прибыли, достали водителя, госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», в плавание отправился «Субару». Сидевшего за рулём мужчину достали, разбив стекло. Медики увезли его греться и трезветь.

В ночь на пятницу спасательной операцией закончилось катание по льду «Митсубиси Паджеро». Машина перевернулась на бок. 31-летний водитель натерпелся страха, но смог выбраться самостоятельно. Его автомобиль пришлось поднимать МЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.
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