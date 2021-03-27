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00:45 (мск), источник: Коммерсантъ

На Украине арестовали экс-депутата Рады, обвиняемого в поставках оружия из России

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего депутата Верховной рады Семена Семенченко, сообщила Страна.ua. Он подозревается в создании частной военной компании (ЧВК), занимавшейся поставками оружия из России. Сам Семенченко назвал свой арест спецоперацией Российской Федерации.

«Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, которая была заготовлена специально для этого дня Прошу помочь моей семье», — прокомментировал решение суда экс-депутат в Facebook.

Он также опубликовал видеозапись из здания суда, в которой заявил, что «все это провокация спецслужбы РФ, которая хочет прекратить деятельность компании, которая боролась с “ЧВК Вагнера” за кордоном. Она хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой». По его словам, оружие, которое якобы было найдено во время обысков, не имеет к компании никакого отношения.

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24 марта Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении ЧВК, деятельность которой «была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений». Организаторами ЧВК спецслужба назвала двух бывших депутатов Верховной рады Семена Семенченко и Евгения Шевченко.

Шевченко также арестовали на два месяца. По версии СБУ, компания, в которою входили более 150 человек, занималась организацией поставок оружия в страны Ближнего Востока, а также ввозом оружия из России. Как уточнила спецслужба, подготовка членов организации велась на тренировочной базе в Киевской области, а в ходе обысков в офисах компании и на тренировочных базах было изъято оружие.

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