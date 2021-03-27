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01:10 (мск), источник: РБК

Застрявшее в Суэцком канале судно будут снимать с мели ВМС США

Американские военные помогут снять с мели контейнеровоз Ever Given, который во вторник перекрыл Суэцкий канал и полностью заблокировал судоходство. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные источники в Минобороны США. 27 марта на место аварии в Египте должна прибыть группа экспертов по дноуглубительным работам с базы ВМС США на Ближнем Востоке.

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«В рамках нашего активного диалога с Египтом мы предложили властям помощь в разблокировании канала. Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как мы можем помочь наилучшим образом», — сообщил один из собеседников телеканала.

Правительство Египта приняло предложение Вашингтона, переданное через посольство США в Каире. Управление Суэцкого канала уже выразило благодарность за помощь.

Немецкая страховая компания Allianz подсчитала, что потери мировой торговли от аварии с контейнеровозом составят $6−10 млрд в неделю, передает Reuters. Эксперты Allianz отметили, что из-за блокировки Суэцкого канала сроки поставок товаров в Европу выросли сильнее, чем во время пика пандемии COVID-19.

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400-метровый контейнеровоз Ever Given, следовавший под панамским флагом из Китая в Роттердам, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала в шести морских милях от его южной границы 23 марта. Причиной аварии стал порыв сильного ветра, из-за которого судно отклонилось от курса и полностью перегородило канал.

Изначально сообщалось, что на работы по разблокировке канала уйдет около двух дней. Однако позже Питер Бердовски, глава компании Boskalis, специалисты которой пытались снять контейнеровоз с мели, сообщил, что на это может уйти несколько недель.

Авария полностью остановила судоходство по Суэцкому каналу, на входе и выходе из него скопились сотни судов. На лондонской бирже ICE cтоимость нефти марки Brent выросла на 5,13% из-за прекращения транспортного сообщения.

Brent от TradingView

Часть судов не стали дожидаться окончания работ в канале и отправились в обход Африки. Инцидент уже привел к удорожанию транспортных морских тарифов в несколько раз.

26 марта вокруг Ever Given начались работы по углублению дна с помощью земснарядов. По мере углубления буксиры пытались сдвинуть судно с мели. Позже оператор судна, компания Berhard Shult Shipmanagment (BSS), сообщил, что попытка освободить канал провалилась.

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