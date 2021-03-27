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02:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В Минске сигналивших в «День воли» водителей лишили прав

В Белоруссии с 1 марта 2021 года водители, необоснованно сигналящие на дорогах, могут быть оштрафованы или лишены прав, напомнила ГАИ Минска. На основании этих новых правил Госавтоинспекция уже вынесла решения о наказании водителей, сигналивших 25 марта, в «День воли».

«Согласно ПДД звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения ДТП В отношении водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях В отношении данных участников дорожного движения в настоящее время вынесены решения, связанные с лишением права заниматься определенной деятельностью», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Сколько конкретно человек лишили прав, ГАИ Минска не уточнила. За необоснованный сигнал на дорогах города предусмотрен штраф «до 10 базовых величин с лишением прав сроком до одного года или без лишения».

«День воли» — это неофициальный праздник, посвященный установлению независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году.

В этом году в «День воли» оппозиционно настроенным белорусам предложили проводить «безопасные акции» вроде небольших флешмобов, синхронных автомобильных гудков в 18:30 и фейерверка в 21:00. Акции закончились задержаниями. По данным МВД, по всей стране было задержано более 200 человек.

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