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09:10 (мск), источник: РБК

В Каире при обрушении десятиэтажного здания погибли три человека

В центре Каира обрушилось десятиэтажное здание, в результате чего погибли три человека, еще 23 человека пострадали. Об этом сообщает издание Al-Ahram со ссылкой на центральный оперативный центр в Каирской мухафазе.

По данным газеты, обрушение произошло рано утром 27 марта в здании с подвалом, цокольным и девяти этажами. О причинах происшествия не сообщается.

На данный момент известно о трех погибших и 23 раненых. Все пострадавшие были доставлены в больницу Аль-Салам. Согласно официальному заявлению Каирской мухафазы, сейчас под завалами ведутся поиски людей.

На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, военные. Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль поручил сформировать инженерный комитет для анализа ущерба от обрушения сразу же после того, как прокуратура закончит проверку.

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