الحماية المدنية تباشر رفع أنقاض عقار #جسر_السويس بمنطقة عمر ابن الخطاب المكون من 10 أدوار#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/kONqWEpcRW— القاهرة 24 (@cairo24_) March 27, 2021
09:10 (мск), источник: РБК
В Каире при обрушении десятиэтажного здания погибли три человека
В центре Каира обрушилось десятиэтажное здание, в результате чего погибли три человека, еще 23 человека пострадали. Об этом сообщает издание
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.