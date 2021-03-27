15:14 (мск), источник: ТАСС
В очереди на проход через Суэцкий канал стоят 276 судов
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КАИР, 27 марта. /ТАСС/. Блокировка Суэцкого канала
«127 судов ждут своей очереди на якорной стоянке в порту Суэца (юг), 42 пришвартованы в районе Исмаилии у Большого горького озера, которое расположено между северной и южной частями Суэцкого канала, 107 стоят на якорной стоянке в
В пятницу вечером была предпринята первая попытка маневровой буксировки, контейнеровоз не удалось сдвинуть с места. В полдень субботы, после того как были завершены все дноуглубительные работы под носом судна, с помощью девяти буксиров была предпринята вторая попытка стащить с мели контейнеровоз, она также оказалась неудачной. При этом был задействован земснаряд, с помощью которого
В ближайший час управление канала созывает
Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала
К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage. Свою помощь предложили США и Турция. Эксперты уже назвали сложившуюся ситуацию самой тяжелой за все время существования канала.