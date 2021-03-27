Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
15:14 (мск), источник: ТАСС

В очереди на проход через Суэцкий канал стоят 276 судов

Это произошло из-за севшего на мель контейнеровоза.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

КАИР, 27 марта. /ТАСС/. Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза привела к тому, что в настоящий момент уже 276 судов стоят в очереди на проход. Об этом сообщило в субботу судовое агентство Египта Leth Agencies.

«127 судов ждут своей очереди на якорной стоянке в порту Суэца (юг), 42 пришвартованы в районе Исмаилии у Большого горького озера, которое расположено между северной и южной частями Суэцкого канала, 107 стоят на якорной стоянке в Порт-Саиде (север)», — сообщило агентство.

Brent от TradingView

В пятницу вечером была предпринята первая попытка маневровой буксировки, контейнеровоз не удалось сдвинуть с места. В полдень субботы, после того как были завершены все дноуглубительные работы под носом судна, с помощью девяти буксиров была предпринята вторая попытка стащить с мели контейнеровоз, она также оказалась неудачной. При этом был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носа судна было извлечено более 17 тыс. тонн песка.

Читайте также
Военные США решили помочь снять с мели застрявшее судно

В ближайший час управление канала созывает пресс-конференцию, чтобы рассказать журналистам о ходе и подробностях операции.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage. Свою помощь предложили США и Турция. Эксперты уже назвали сложившуюся ситуацию самой тяжелой за все время существования канала.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
В России выявили 8 885 случаев коронавируса за сутки
Польша взялась за суда, строящие «Северный поток-2»
Экс-директор CDC заявил о созданном в лаборатории коронавирусе
В Боливии сфотографировали «пластиковое» озеро
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Борьбы будет много, голов мало: Россия сыграет со Словенией
Hi-Tech
Владимиру Путину предложили стать «влогером» Президент России согласился подумать
Авто
Российские гонщики промчались по льду Байкала на 300 км/ч Девятый ежегодный фестиваль автоспорта «Дни Скорости на льду Байкала» позволил участникам увидеть заветную цифру 300 км/ч на спидометре. Новинки этого года — суперкары в 1200 сил и 8-тонные тягачи на ледовой дорожке
Кино
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара» Церемония вручения награды состоится 4 апреля
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Gnezdo.ru
Скромница Катя из фильма спустя 20 лет: фото
Как Серебряков оправдался за измену России?
Почему Киркоров и Пугачёва разошлись на самом деле
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Леди
Регина Тодоренко собственноручно отстригла волосы Звезда «Орла и решки» кардинально сменила имидж
Новости партнеров
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Предвестник рака кишечника: его можно определить на второй стадии
ПФР объявил о повышении пенсий на 2,6% со следующего месяца
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь