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22:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В Мьянме при разгоне протестов погибли более 100 человек

Силы безопасности Мьянмы убили 114 человек в ходе разгона протестующих, сообщает новостной портал Myanmar Now. Среди погибших есть дети. Демонстрации проходили в ряде городов страны, в том числе в Янгоне и Мандалае.

Источник: AP 2020

Протесты не прекращаются с начала февраля, когда военные отстранили от власти гражданское руководство Мьянмы.

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По данным правозащитной организации «Ассоциация помощи политическим заключенным», за практически два месяца протестов в стране были задержаны более 3 тыс. человек. В пятницу, 26 марта, власти отпустили около 300 из них, ранее были освобождены около 1 тыс.

После сегодняшних разгонов протестующих количество погибших в Мьянме с момента переворота превысило 440 человек.

Напомним, 1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему ВС Мин Аун Хлаину.

После переворота в крупных городах страны начались акции против военных, которые заканчивались столкновениями с силами безопасности. В марте действия военных осудили США и ЕС и ввели санкции.

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