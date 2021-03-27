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21:53 (мск), источник: ТАСС

Источник: в Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз

КАИР, 27 марта. /ТАСС/. Буксирам удалось немного сдвинуть севший на мель поперек русла Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в управлении канала.

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«Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться, — сказал он. — Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега».

При этом источник отметил, что «сдвиг контейнеровоза еще не означает, что он уже находится на плаву, это лишь первый шаг, самое начало процесса».

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Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, перегородил 23 марта одномагистральную южную часть Суэцкого канала в условиях сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Первоначальные попытки вытащить судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носовой части контейнеровоза было извлечено порядка 20 тыс. тонн песка. В полдень субботы маневровая буксировка возобновилась.

К операции по разблокировке привлечены сотрудники голландской компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована японская компания Nippon Salvage.

Во время загрузки произошла ошибка.
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