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07:54 (мск), источник: Известия

Десять человек пострадали при взрыве в католической церкви в Индонезии

Не менее десяти человек получили ранения в воскресенье, 28 марта, в результате взрыва рядом с католической церковью в Индонезии в городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Об этом сообщает портал Hidupkatolik.

Источник: AP 2020

Взрыв произошел во время воскресной мессы. Ранения получили люди, которые находились рядом с церковью и выходили из нее. Священнослужители призвали прихожан не паниковать и не приближаться к месту взрыва. Через полчаса людям разрешили вернуться домой.

Новостной портал Detik сообщает, что «взрыв осуществил террорист-смертник, который скончался на месте». При этом посетители, непосредственно находившиеся в момент взрыва внутри церкви, не пострадали, уточнили в полиции.

По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля.

«Полиция устанавливает детали случившегося», — отметил руководитель полиции провинции Мердисям.

13 февраля шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо.

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