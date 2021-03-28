Десять человек пострадали при взрыве в католической церкви в Индонезии

Взрыв произошел во время воскресной мессы. Ранения получили люди, которые находились рядом с церковью и выходили из нее. Священнослужители призвали прихожан не паниковать и не приближаться к месту взрыва. Через полчаса людям разрешили вернуться домой.
Новостной портал Detik сообщает, что «взрыв осуществил террорист-смертник, который скончался на месте». При этом посетители, непосредственно находившиеся в момент взрыва внутри церкви, не пострадали, уточнили в полиции.
По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля.
«Полиция устанавливает детали случившегося», — отметил руководитель полиции провинции Мердисям.
13 февраля шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо.