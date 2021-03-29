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03:04 (мск), источник: ТАСС

Reuters: при взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали пять человек

ТАСС, 29 марта. Не менее пяти человек пострадали в понедельник в результате взрыва, который произошел на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган (провинция Западная Ява). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Ранее портал Kompas информировал о четырех пострадавших. По его данным, раненые получили ожоги при пожаре, который начался после взрыва.

Как сообщили в Pertamina, из-за взрыва эвакуировали 950 человек. Пострадавших госпитализировали. Руководство предприятия сейчас пытается не допустить дальнейшего распространения пожара. Причина случившегося пока не известна, отметили в корпорации.

Газета Respublika предполагала, что взрыв мог произойти в результате удара молнии.

По данным издания, перерабатывающая мощность завода, на котором произошел инцидент, составляет 125 тыс. баррелей в сутки.

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