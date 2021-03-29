NEW - Massive explosion rocks Balongan, Indonesia.pic.twitter.com/qmzfwdTJlK— Disclose.tv ? (@disclosetv) March 28, 2021
03:04 (мск), источник: ТАСС
Reuters: при взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали пять человек
ТАСС, 29 марта. Не менее пяти человек пострадали в понедельник в результате взрыва, который произошел на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган (провинция Западная Ява). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.