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06:50 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

ТАСС, 29 марта. Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

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Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа информирует, что контейнеровоз пока удалось снять с мели частично. Сейчас буксиры пытаются выровнять курс судна.

«Это хорошая новость, — сказал Рабиа. — Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места».

Контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

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