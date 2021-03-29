Bloomberg: контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.
В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа информирует, что контейнеровоз пока удалось снять с мели частично. Сейчас буксиры пытаются выровнять курс судна.
«Это хорошая новость, — сказал Рабиа. — Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места».
Контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.