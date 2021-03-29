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09:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, основатель PFF Group, погиб в авиакатастрофе на леднике к востоку от города Анкоридж в штате Аляска, передает Reuters. Ему было 56 лет.

Всего при крушении вертолета погибли пять человек, шестой пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии. Причины аварии выясняются. Кроме Петра Келлнера погиб еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот.

Местные власти ввели до понедельника запрет на полеты над ледником. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причину аварии.

Forbes оценивает состояние Петра Келлнера в $17,5 млрд. PPF Келлера неоднократно инвестировала в российские бизнес-проекты.

В частности, в 2008 году Петр Келлнер владел 80% акций российской сети магазинов «Эльдорадо».

Новость дополняется.

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