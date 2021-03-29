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14:32 (мск), источник: Forbes

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале. Фоторепортаж

Судно Ever Given было частично снято с мели после того, как почти неделю назад оно застряло в Суэцком канале. Однако для полного освобождения канала нужно еще время.

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10
фотографий
10
фотографий

Контейнеровоз Ever Given, перекрывший движение в Суэцком канале почти неделю назад, рано утром 29 марта частично сняли с мели. Благодаря приливу и усилиям 11 буксиров корму гигантского судна удалось отвести от берега на 102 м вместо предыдущих четырех, пишет El Pais. Маневр стал возможен после того, как из канала извлекли 27 000 куб. м песка, уточняет CNN.

Впрочем, до полного освобождения еще далеко: теперь спасательным бригадам предстоит освободить застрявшую в песке носовую часть контейнеровоза.
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Спасательная операция возобновится, когда уровень воды поднимется до максимального. Сейчас Ever Given находится на плаву и двигатели у него работают.

На то, чтобы полностью снять судно с мели и освободить Суэцкий канал от самой длинной в истории пробки из морских судов, может понадобиться еще около трех дней. Сейчас возобновления движения по каналу ожидают 367 судов, которые перевозят грузы на миллиарды долларов, в том числе и домашний скот. Если Ever Given не освободят в ближайшее время, это может привести к смерти тысяч животных из-за нехватки еды.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 м и грузоподъемностью более 220 000 т направлялся из Китая в Нидерланды и 24 марта сел на мель, полностью перегородив Суэцкий канал. Движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире остановилось. Суэцкий канал обеспечивает примерно 12% мировой торговли, каждый день по нему проходят порядка 50 судов. Из-за инцидента канал теряет ежедневно $12−14 млн дохода.

Причины аварии до сих пор неизвестны. «Есть много факторов: сильный ветер и песчаная буря могли стать причиной инцидента, но не главной. К случившемуся, скорее, могла привести техническая ошибка или человеческий фактор», — сказал директор Suez Canal Authority (SCA) Усама Рабиа. По его словам, расследование продолжится.

Татьяна Полякова

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