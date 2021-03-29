17:40 (мск), источник: Ведомости
Двух сотрудников Минпромторга задержали по делу о взятке
Правоохранительные органы задержали двух сотрудников отдела гособоронзаказа и
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«В ходе
При этом собеседник агентства не уточнил деталей уголовного дела, которое расследуется в отношении чиновников.
В Хамовническом суде Москвы агентству сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая. Избранная им мера пресечения пока не обжалована, добавили в суде.
В Минпромторге подтвердили информацию о задержании двух сотрудников ведомства. Противоправные действия, по данным
«Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона», — рассказали агентству в Минпромторге.