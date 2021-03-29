На Суэцком канале возобновилась навигация

«Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — сказал Мамиш.
Судно Ever Given, заблокировавшее канал, начало движение на север в сторону озер, где проведут его технический осмотр.
«Буксиры страхуют движение контейнеровоза, который идет на собственном ходу, его винты вращаются», — рассказал источник ТАСС.
В понедельник утром застрявший с 23 марта контейнеровоз получилось снять с мели.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке канала.
Блокировка канала привела к остановке сообщения по одной из самых загруженных водных магистралей мира, которая связывает Азию с Европой и Восточным побережьем США. Альтернативный маршрут вокруг Африки занимает на полторы недели больше.
По данным компании Lloid’s List, которая собирает статистику по судоходству, каждый час блокировки канала обходится мировой торговле в $400 млн из-за срыва графика поставок.
В настоящее время у северного и южного входов в канал ожидают прохода порядка 400 кораблей. Глава управления Усама Рабиа ранее заявил, что полностью движение по каналу восстановят через три с половиной дня.