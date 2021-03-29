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22:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Банкиру напомнили о кредитах

В Ростове-на-Дону будут судить бывшего руководителя регионального филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца по обвинению в хищении. По версии следствия, Пятигорец в 2015 году содействовал выдаче трех заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 171 млн руб. Сам банкир свою вину не признает. По мнению его адвоката, кредиты выдавались на экономически обоснованных условиях. Предприниматели, которые брали спорные кредиты, признали умысел на хищение, пошли на сделку со следствием и уже осуждены в особом порядке. Их показания стали основой обвинения против Игоря Пятигорца.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Ростовской области Усть-Донецкий районный суд зарегистрировал уголовное дело, фигурантом которого является бывший руководитель ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой же статье по делу проходит предприниматель Вадим Жуков.

Игорь Пятигорец возглавлял ростовский филиал Россельхозбанка в 2011—2017 годах. Сейчас ему вменяют участие в хищении денег банка через предоставление заведомо невозвратных кредитов.

По версии обвинения, в 2015 году господин Пятигорец содействовал выдаче трех займов сельскохозяйственным предприятиям «Единство» и «Сатурн», которые своих обязательств по возврату не исполнили. Общая сумма ущерба составила 171 млн руб., подсчитало следствие.
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Игорь Пятигорец своей вины не признает, сообщила «Ъ» его адвокат Светлана Подгорная. По ее словам, кредиты выдавались на экономически обоснованных условиях. «Так, например, один из кредитов “Единству” суммой 60 млн руб. был обеспечен залогом в виде земельных участков, рыночная стоимость которых на тот момент оценивалась в 100 млн руб. После ухода Игоря Пятигорца с должности руководителя филиала Россельхозбанка кредитная организация через арбитражный суд обратила взыскание на предмет залога», — отметила Подгорная.

По ее словам, обвинения в адрес господина Пятигорца основываются, в частности, на показаниях руководителей фирм «Единство» и «Сатурн», которых признали соучастниками хищений. Оба предпринимателя пошли на сделку со следствием и заключили досудебное соглашение.

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Ранее «Ъ» писал, что в сентябре 2020 года директор ООО «Сатурн» Сергей Клименко был признан виновным в мошенничестве и легализации полученных незаконным путем денег. По данным следствия, Клименко в сговоре с Игорем Пятигорцем, Вадимом Жуковым и другими неустановленными лицами, имея умысел на хищение средств Россельхозбанка, сфальсифицировал документы для кредита. Целью займа в размере 45 млн руб. было заявлено приобретение у фирмы «Ореол», принадлежащей Вадиму Жукову, оборудования по переработке сельхозпродукции. «Сатурн» получил кредит, однако, никакой техники закуплено не было, а кредит остался непогашенным. В связи с оказанием содействия следствию Сергея Клименко судили в особом порядке, он получил три года колонии общего режима.

По данным адвоката Светланы Подгорной, руководитель фирмы «Единство» по фамилии Севастьянов также уже осужден. В связи с выявленными в Россельхозбанке хищениями Игорь Пятигорец был задержан в апреле 2019 года. С тех пор и по настоящее время он находится в СИЗО. Ранее экс-банкир пять раз избирался депутатом законодательного собрания Ростовской области.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону

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