22:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Банкиру напомнили о кредитах
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В Ростовской области
Игорь Пятигорец возглавлял ростовский филиал Россельхозбанка в 2011—2017 годах. Сейчас ему вменяют участие в хищении денег банка через предоставление заведомо невозвратных кредитов.
Игорь Пятигорец своей вины не признает, сообщила «Ъ» его адвокат Светлана Подгорная. По ее словам, кредиты выдавались на экономически обоснованных условиях. «Так, например, один из кредитов “Единству” суммой 60 млн руб. был обеспечен залогом в виде земельных участков, рыночная стоимость которых на тот момент оценивалась в 100 млн руб. После ухода Игоря Пятигорца с должности руководителя филиала Россельхозбанка кредитная организация через арбитражный суд обратила взыскание на предмет залога», — отметила Подгорная.
По ее словам, обвинения в адрес господина Пятигорца основываются, в частности, на показаниях руководителей фирм «Единство» и «Сатурн», которых признали соучастниками хищений. Оба предпринимателя пошли на сделку со следствием и заключили досудебное соглашение.
Ранее «Ъ» писал, что в сентябре 2020 года директор ООО «Сатурн» Сергей Клименко был признан виновным в мошенничестве и легализации полученных незаконным путем денег. По данным следствия, Клименко в сговоре с Игорем Пятигорцем, Вадимом Жуковым и другими неустановленными лицами, имея умысел на хищение средств Россельхозбанка, сфальсифицировал документы для кредита. Целью займа в размере 45 млн руб. было заявлено приобретение у фирмы «Ореол», принадлежащей Вадиму Жукову, оборудования по переработке сельхозпродукции. «Сатурн» получил кредит, однако, никакой техники закуплено не было, а кредит остался непогашенным. В связи с оказанием содействия следствию Сергея Клименко судили в особом порядке, он получил три года колонии общего режима.
По данным адвоката Светланы Подгорной, руководитель фирмы «Единство» по фамилии Севастьянов также уже осужден. В связи с выявленными в Россельхозбанке хищениями Игорь Пятигорец был задержан в апреле 2019 года. С тех пор и по настоящее время он находится в СИЗО. Ранее
Вадим Водолазов,