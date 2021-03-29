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20:43 (мск), источник: РБК

Глава Суэцкого канала обвинил капитана Ever Given в блокировке движения

Глава администрации Суэцкого канала, советник президента Египта Мохаб Мамиш возложил вину за блокировку движения в канале на капитана севшего на мель контейнеровоза Ever Given, передает египетское издание Al Ahram.

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Мамиш утверждает, что контейнеровоз развернулся и блокировал канал, потому что команда не смогла контролировать судно при сильном ветре. Чиновник также исключил вину руководства Суэцкого канала в случившемся.

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24 марта в Суэцком канале Ever Given сел на мель, заблокировав движение. В очередь на вход в канал выстроились сотни судов. К 27 марта их число достигло 327.

Блокировка движения вызвала рост цен на нефть.

29 марта Ever Given сняли с мели. При расчистке фарватера и ликвидации аварии из канала пришлось вывезти 27 тыс. куб. м песка. Среди факторов, которые помогли вызволить судно, компания — оператор Суэцкого канала Leth Agencies назвала прилив.

Сейчас Ever Given отбуксирован на стоянку и движение по каналу возобновилось. По мнению экспертов, пробки у входа рассосутся через несколько суток.

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