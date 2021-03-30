Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
10День Святого Патрика
03:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Начпроду подсчитали пайки

Ростовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику продовольственной службы управления ресурсного обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) полковнику в отставке Денису Зорину. Он был признан виновным в масштабных махинациях с продовольствием для военнослужащих, проходивших службу в армянском Гюмри. По данным следствия, офицер и его сообщники завысили стоимость более чем 1,5 млн пайков на общую сумму почти 0,5 млрд руб.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Зорин получил восемь лет колонии, суд лишил его звания и наград. Также удовлетворен иск к фигурантам расследования. Ранее приговор по этому делу уже выносился, и он также был обвинительным, но позже апелляционная инстанция его отменила из-за неточностей в формулировках.

Полковник в отставке Денис Зорин, как сообщили в Следственном комитете России, обвинялся в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как установили следствие и суд, в октябре 2011 года офицер Зорин был назначен на должность заместителя начальника продовольственной службы—начальника отдела планирования и обеспечения управления ресурсного обеспечения Южного военного округа.

Спустя два года его перевели на новое место службы, а его место занял подполковник Роман Сомонов.
Читайте также
Армейские сухпайки вскрылись по-новому

По материалам дела, в декабре 2011 года для организации питания военнослужащих на период 2012—2014 годов Минобороны России заключило с АО «Военторг» госконтракт на питание военнослужащих, к реализации которого было привлечено ООО «Коллектив-Сервис».

С января 2012 года по март 2014-го начальник продовольственной службы российской 102-й военной базы, дислоцированной в армянском Гюмри, Владимир Фирсов, говорится в деле, сначала вместе с господином Зориным, а затем с господином Сомоновым вносил в ежемесячные акты сдачи-приема услуг по организации питания военнослужащих, оказанных ООО «Коллектив-Сервис», а также ежеквартальные отчеты, направляемые в продовольственную службу управления (ресурсного обеспечения) ЮВО, завышенные сведения о количестве выданных военнослужащим на руки продовольственных пайков.

По оценкам экспертов, данные были завышены более чем на 1,6 млн суточных пайков, общая стоимость которых превышает 471,6 млн руб.

В свою очередь, офицеры Зорин и Сомонов, отвечавшие за учет и отчетность по продовольствию, скрывали эти приписки от руководства тыла ЮВО и продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России. В итоге несуществующие пайки оплачивались. По данным следствия, за это господин Фирсов получил от представителя ООО «Коллектив-Сервис» в общей сложности около 90 млн руб., из которых не менее 44,5 млн руб. передал господину Зорину и 2,5 млн руб.— господину Сомонову. Материалы в отношении генерального директора ООО «Коллектив-Сервис» и его заместителя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), выделены в отдельное производство.

В ходе предварительного следствия господин Зорин признал свою вину. По ходу следствия его уволили в запас.

Отметим, что в апреле 2018 года военный суд уже выносил приговор офицерам Зорину и Сомонову. Тогда они получили 11 и девять лет колонии соответственно. Однако тем же летом Южный окружной военный суд посчитал, что в приговоре есть нестыковки (в частности, из квалификации обвинения выпала формулировка «по предварительному сговору»), и приговор отменил.

На этот раз Денису Зорину было назначено наказание в виде восьми лет колонии с последующим лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на два с половиной года. Кроме того, суд лишил его звания полковника запаса и награды — медали Жукова.

Также суд удовлетворил гражданский иск к господину Зорину на 277,8 млн руб. в солидарном порядке с господином Фирсовым, а также свыше 193,8 млн руб. в солидарном порядке с господами Фирсовым и Сомоновым.
Читайте также
Следствие поперхнулось на булках

Господину Фирсову и господину Сомонову приговоры также уже вынесены. Оба признаны виновными в особо крупном мошенничестве, при этом Фирсов — и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а Сомонов — в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Суд назначил Фирсову и Сомонову наказание в виде лишения свободы на срок семь и пять лет соответственно, лишив их воинских званий и оштрафовав. Кроме того, суд постановил взыскать с Фирсова и Сомонова в солидарном порядке свыше 193,8 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного военному ведомству.

Александр Александров

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Я не жилец». Шпигель рассказал, кто стоит за делом о взятках в Пензе
Курс доллара. Прогноз на 29 марта – 2 апреля
Власти Египта обвинили капитана Ever Given в блокировке движения
Взрыв газа в Татарстане разрушил 6 квартир
Вынесен приговор по делу о растрате 21 миллиарда
Эксперты рассказали, что нового ждет заемщиков с 1 апреля
Россиян предупредили о росте цен из-за ЧП в Суэцком канале
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Тарасову возмутило выступление Коляды в Стокгольме
Кино
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор» Вера Алдонина приняла участие в съемках популярной передачи
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 395
Мое отношение к имени 162
Картинки, вторник. 90
Умиляться или плакать? 86
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Парень спас от смерти тонущего медведя. Что потом сделал хищник
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь