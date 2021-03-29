29 марта, источник: РБК
Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий
Лидер музыкальной группы «Старый приятель» Александр Зарецкий умер. Об этом РБК сообщили в
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«Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать. Но мы можем помочь семье. Давайте сделаем это. Мы вместе!» — говорится в
На прошлой неделе Зарецкий отпраздновал день рождения — ему исполнилось 53 года. Неделю назад он сообщил в Instagram, что «технически» поправился после коронавирусной инфекции, поскольку его сняли с карантина.
Группа «Старый приятель» образовалась в Москве в 1995 году, после того как Зарецкий предложил гитаристу Андрею Шурикову объединить усилия. В 1996 году был издан дебютный альбом «Не плачь!», в который вошли песни Зарецкого «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь». Группа стала участником телепрограмм «МузОбоз» и «Партийная зона», участвовала в
Всего у «Старого приятеля» семь студийных альбомов. Последний, «Время», вышел в 2020 году.
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