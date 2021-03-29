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29 марта, источник: РБК

Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

Лидер музыкальной группы «Старый приятель» Александр Зарецкий умер. Об этом РБК сообщили в пресс-службе коллектива. Представитель группы уточнил, что музыкант скончался в больнице, причиной смерти стал инфаркт после COVID-19.

Источник: РИА "Новости"

«Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать. Но мы можем помочь семье. Давайте сделаем это. Мы вместе!» — говорится в Instagram-аккаунте группы «Старый приятель».

На прошлой неделе Зарецкий отпраздновал день рождения — ему исполнилось 53 года. Неделю назад он сообщил в Instagram, что «технически» поправился после коронавирусной инфекции, поскольку его сняли с карантина.

Группа «Старый приятель» образовалась в Москве в 1995 году, после того как Зарецкий предложил гитаристу Андрею Шурикову объединить усилия. В 1996 году был издан дебютный альбом «Не плачь!», в который вошли песни Зарецкого «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь». Группа стала участником телепрограмм «МузОбоз» и «Партийная зона», участвовала в гала-концертах в зале «Россия». С 2008 года регулярно принимала участие в фестивале «Нашествие».

Всего у «Старого приятеля» семь студийных альбомов. Последний, «Время», вышел в 2020 году.

Александр Зарецкий и «Старый приятель»
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