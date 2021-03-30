Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 мартаПодписание Парижского трактата, продажа Аляски, извержение вулкана Безымянный и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
12В Москве побит исторический рекорд тепла
02:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Вынесен приговор по делу о растрате 21 миллиарда

От шести с половиной до восьми лет лишения свободы получили семеро фигурантов уголовного дела о хищении более 21,8 млрд руб. из разорившегося банка «Транспортный». К максимальному сроку, как и просил гособвинитель, Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего президента и председателя правления кредитного учреждения Елену Плетневу. Ее же суд признал и одним из организаторов преступной группы, созданной специально для хищения денег банка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На оглашение приговора семи фигурантам почти 500-томного уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), у судьи Мещанского райсуда Москвы Олеси Менделеевой ушел весь день. Его фигурантами помимо госпожи Плетневой являются бывшие заместитель председателя правления банка «Транспортный» Лилия Малютина, советник председателя правления Александр Сентяков, директор операционного департамента Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также бизнесмены Вячеслав Чикалин и Максим Анохин.

Как установил суд, с июня 2013 года по май 2015 года, когда у «Транспортного» отозвали лицензию, подсудимые похитили из него 21,8 млрд руб.

Для этого они оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.

Как следует из материалов дела, большая часть денег «Транспортного» ушла якобы для запуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области.

Этим проектом занимался председатель совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеслав Чикалин, которого, как и просил прокурор, приговорили к семи годам. Так же, как и получивший шесть с половиной лет бизнесмен Анохин, он, по версии следствия и суда, занимался подбором клиентов для получения в банке займов. Некоторые из них подписывали документы на получение кредита якобы для финансирования соляного месторождения, разработкой которого в 2015 году начало заниматься ПАО «Соль Руси».

Другие брали потребительские кредиты будто бы на покупку акций соледобывающего предприятия. Причем только последним банк выдал более 4 млрд руб.
Читайте также
Заемщики от обнальщиков

Вину подсудимых суд счел полностью доказанной. Максимальный срок — восемь лет колонии — получила один из организаторов преступления бывший президент и председатель правления «Транспортного» Елена Плетнева. Правда, это оказалось на год меньше запрошенного прокурором. Еще четверых фигурантов приговорили к семи годам. А минимального наказания — пяти лет, по мнению суда, заслужил экс-советник председателя правления банка Александр Сентяков. При этом он оказался единственным из обвиняемых, кто признал свою вину в содеянном.

Также все подсудимым придется выплатить штрафы в размере от 400 тыс. руб. до 950 тыс. руб.

На момент вынесения приговора все подсудимые уже отбыли под арестом максимально возможный срок и находились на свободе. После того как процесс был завершен, всех осужденных взяли под стражу прямо в зале суда.

Олег Рубникович

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Я не жилец». Шпигель рассказал, кто стоит за делом о взятках в Пензе
Курс доллара. Прогноз на 29 марта – 2 апреля
Власти Египта обвинили капитана Ever Given в блокировке движения
Взрыв газа в Татарстане разрушил 6 квартир
Бывшему тыловику вынесли приговор за хищение 500 млн рублей
Эксперты рассказали, что нового ждет заемщиков с 1 апреля
Россиян предупредили о росте цен из-за ЧП в Суэцком канале
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Тарасову возмутило выступление Коляды в Стокгольме
Горячие темы на Авто
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 445
Час земли! 363
Ох и молодцы наши девчонки! 195
Новая напасть на головы наши! 134
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Как Серебряков оправдался за измену России?
Алексей Панин решился на второй брак: кто она?
Почему Киркоров и Пугачёва разошлись на самом деле
Дом
Как жили начальники Московско-Курской железной дороги
Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
8 зон в вашей квартире, где надо навести порядок этой весной
6 красивых сочетаний обоев и краски на одной стене
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь