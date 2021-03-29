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29 марта, источник: ТАСС

В жилом доме в Зеленодольске взорвался газ

По данным МЧС, погиб мужчина.

КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане, в результате обрушились квартиры на двух этажах, из-под завалов извлечена женщина, еще один человек погиб. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 22:44 29 марта поступило сообщение о хлопке, предварительно, газовоздушной смеси, в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по ул. Ленина, 39 А, в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Из-под завалов спасен один человек — женщина. Передана в медицинское учреждение, — сказали в пресс-службе. — В 23:27 обнаружен погибший мужчина».

Как уточнили в МЧС, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже. «Проводится эвакуация», — заявили в пресс-службе, добавив, что пожара после взрыва не последовало. «Открытого горения не последовало», — сказали в ведомстве.

Дом, где произошло ЧП, газифицирован и электрофицирован, он построен в 1974 году. В нем 50 квартир. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 33 человека и десять единиц техники.

В пресс-службе главы Зеленодольского муниципального района республики Михаила Афанасьева в свою очередь заявили, что жителей эвакуировали. «Взрыв был, сейчас там все экстренные службы, в том числе на место выехал глава района Михаил Афанасьев. Сейчас будет сформирован штаб. Всех людей эвакуировали», — сказал собеседник агентства. «Пострадавшие есть, данные о количестве пока уточняются», — добавил Афанасьев.

По данным пресс-службы Минздрава региона, госпитализировали трех пострадавших. «Трое пострадавших госпитализированы. Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — сказала собеседница агентства.

В новость были внесены изменения (23:56 мск) — добавлена информация Минздрава.

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