29 марта, источник: ТАСС
В жилом доме в Зеленодольске взорвался газ
По данным МЧС, погиб мужчина.
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КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане, в результате обрушились квартиры на двух этажах,
«В 22:44 29 марта поступило сообщение о хлопке, предварительно, газовоздушной смеси, в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по ул. Ленина, 39 А, в городе Зеленодольске Республики Татарстан.
Как уточнили в МЧС, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже. «Проводится эвакуация», — заявили в
Дом, где произошло ЧП, газифицирован и электрофицирован, он построен в 1974 году. В нем 50 квартир. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 33 человека и десять единиц техники.
В
По данным
В новость были внесены изменения (23:56 мск) — добавлена информация Минздрава.
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