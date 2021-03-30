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07:17 (мск), источник: Известия

Количество хищений денег со счетов россиян выросло на треть

В России по итогам января 2021-го количество краж с банковских счетов граждан выросло 30,4% по сравнению с прошлым годом и достигло 11,8 тыс. Это следует из данных Генпрокуратуры, которые проанализировали «Известия». Больше всего подобных злоумышленных посягательств на 100 тыс. населения приходится в Удмуртии, Республике Алтай и Амурской области.

Источник: Известия

«В большинстве эти преступления остаются нераскрытыми. По 7,4 тыс. предварительное расследование приостановлено в связи с неустановлением личности подозреваемого», — говорится в материалах ГП.

Следующим по распространенности составом преступления стали различного рода мошенничества. В январе зарегистрировано почти 24 тыс. хищений, что на 7,6% больше, чем годом ранее, говорится в данных ведомства.

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Большинство преступлений совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В целом доля мошенничеств с использованием IT занимает уже 25% от всех зарегистрированных преступлений, год назад было 17,7%, а в 2019-м и вовсе 10,4%.

При этом фиксируется тенденция снижения другого рода преступлений: числа краж, сопряженных с проникновением в квартиры (-30,9%), карманного воровства (-30,8%), грабежей (-28,7%) и разбоев (-17,8%), указывается в материалах.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что тенденция мошеннических атак усилится в 2021-м. Для борьбы с киберпреступностью кроме просвещения граждан необходим комплекс мер как со стороны бизнеса, так и государства, считают специалисты.

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