Количество хищений денег со счетов россиян выросло на треть

«В большинстве эти преступления остаются нераскрытыми. По 7,4 тыс. предварительное расследование приостановлено в связи с неустановлением личности подозреваемого», — говорится в материалах ГП.
Следующим по распространенности составом преступления стали различного рода мошенничества. В январе зарегистрировано почти 24 тыс. хищений, что на 7,6% больше, чем годом ранее, говорится в данных ведомства.
Большинство преступлений совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В целом доля мошенничеств с использованием IT занимает уже 25% от всех зарегистрированных преступлений, год назад было 17,7%, а в 2019-м и вовсе 10,4%.
При этом фиксируется тенденция снижения другого рода преступлений: числа краж, сопряженных с проникновением в квартиры (-30,9%), карманного воровства (-30,8%), грабежей (-28,7%) и разбоев (-17,8%), указывается в материалах.
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что тенденция мошеннических атак усилится в 2021-м. Для борьбы с киберпреступностью кроме просвещения граждан необходим комплекс мер как со стороны бизнеса, так и государства, считают специалисты.