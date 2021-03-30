Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
11Барселона во время гражданской войны в Испании
09:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Число выявленных коррупционных преступлений в январе—феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры России.

«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тыс.), относительно января—февраля 2020 года их число возросло на 21,1%», — говорится в сборнике Генпрокуратуры.

По данным ведомства, каждая третья взятка не превышала 10 тыс. руб. Чаще всего подобные случаи взяточничества фиксировались в Башкортостане (79), Москве (47) и Краснодарском крае (45).

Ранее Генпрокуратура сообщала, что в 2020 году ущерб от коррупционных преступлений (взятка, мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями) в России по уголовным делам превысил 63 млрд руб. По статистике ведомства, взятки до 10 тыс. руб. чаще других берут представители полиции, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы.

 «Я не жилец». Шпигель рассказал, кто стоит за делом о взятках в Пензе
Курс доллара. Прогноз на 29 марта – 2 апреля
Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожении отношений
Предприятия малого бизнеса рассказали о тяжелом положении
Песков назвал экстремальным сценарием разрыв отношений с США
Счетная палата предложила перейти на соцвыплаты всем малоимущим
Вынесен приговор по делу о растрате 21 миллиарда
Минфин и ФНС зачистят рынки от обналички
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти
Hi-Tech
Сколько стоят все новинки Xiaomi. Мы составили список Список устройств и их стоимость
Кино
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор» Вера Алдонина приняла участие в съемках популярной передачи
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Чем пахнет человек с онкологией: врачи назвали запах рака
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Популярные темы на «Детях»
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 432
Картинки, вторник. 335
Если есть Юристы помогите пожалуйста! Не знаю как поступить! 93
Умиляться или плакать? 87
Леди
Официально: Сергей Жигунов женился в третий раз Актер принимает поздравления
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Очередная страна Евросоюза поддержала российский Крым
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь