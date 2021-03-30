13:26 (мск), источник: ТАСС
СМИ: в давке при прощании с президентом Танзании Магуфули погибли 45 человек
ПРЕТОРИЯ, 30 марта. /ТАСС/. Количество погибших в давке на стадионе в крупнейшем городе Танзании
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«Люди погибли
Ранее власти города сообщали о пяти погибших.
Джон Магуфули, который был переизбран на посту президента в минувшем октябре, скончался 17 марта в больнице
Церемонии прощания с Джоном Магуфули проходили по всей Танзании в течение шести дней. После событий на стадионе в